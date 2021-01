Assalto al Campidoglio, i social bloccano gli account di Donald Trump

Bloccato - A muoversi per prima è stata Twitter, che ha bloccato l'account presidenziale per 12 ore minacciandolo di uno stop permanente se infrangerà di nuovo le regole. Poco dopo anche Facebook fa la stessa cosa, sospendendo la pagina per 24 ore. Il ceo di Facebook Mark Zuckerberg avrebbe definito "un'emergenza" la situazione a Washington e, in un'email ai dipendenti, ha assicurato che si stanno valutando altre misure per tenere la gente al sicuro.

Video e accuse - Le due piattaforme, come anche YouTube, hanno inoltre rimosso il breve video che il tycoon ha pubblicato mercoledì in cui esortava i suoi sostenitori che avevano assaltato il Campidoglio a "tornare a casa" per ripetere poi ancora una volta le false accuse sulle elezioni presidenziali.