Biden chiede a Trump di andare in Tv per chiedere la fine dell'assedio

Joe Biden chiede a Donald Trump di andare in tv e chiedere la fine dell'assedio al Congresso. "Le parole di un presidente contano. Possono ispirare o possono incitare", afferma il democratico. Quello che è accaduto, spiega, "è una minaccia alla democrazia Usa senza precedenti. Questa non è una protesta, è un'insurrezione. Le scene di caos non riflettono l'America".