Usa, Trump: "Non concederemo mai la vittoria" | A Washington migliaia di persone in piazza per sostenerlo, scontri con la polizia | Congresso sospeso

Migliaia di sostenitori di Donald Trump si sono radunati nel parco a sud della Casa Bianca per la manifestazione "Save America". Sono poi arrivati a Capitol Hill, dove il Congresso è impegnato nel processo per la ratifica della vittoria di Joe Biden . Immediato lo scontro con la polizia, costretta a intervenire dopo che gli appelli a disperdersi sono caduti nel vuoto. Evacuati inoltre due edifici governativi dopo che i sostenitori del tycoon hanno cercato di fare irruzione. "Non ci arrenderemo mai, non ammetteremo mai la vittoria”, ha detto Trump davanti ai fan. "Fermeremo il furto" dei voti, ha aggiunto, usando lo slogan "Stop the steal”.

"Avremo un presidente illegittimo" - Nel suo comizio dalla Casa Bianca Trump ha ribadito di aver vinto con 75 milioni di voti, "di gran lunga più della prima volta", mentre Joe Biden ne ha avuti 80 milioni con i computer. Il presidente ha attaccato media, "il problema più grande", e Big Tech. "Avremo un presidente illegittimo, non possiamo permetterlo”, ha aggiunto. Trump ha poi attaccato come "deboli" i repubblicani che al Congresso intendono certificare la vittoria di Joe Biden.

"Se Pence fa la cosa giusta vinciamo le elezioni" - "Se Mike Pence fa la cosa giusta vinciamo le elezioni": ha poi detto premendo sul vicepresidente perché ribalti la vittoria di Joe Biden blocchi in extremis la certificazione dell'elezione di Biden da parte del Congresso.

Pence: "Non ho autorità sull'esito delle elezioni" - "La presidenza appartiene agli americani. Non ritengo che i padri fondatori volessero investire il vicepresidente con l'autorita' unilaterale di decidere quali voti devono essere contati e quali no". Lo afferma Mike Pence in una nota sul conteggio dei voti elettorali. Il vicepresidente di fatto respinge cosi' l'invito di Donald Trump a capovolgere il risultato elettorale in Congresso.

"Ci hanno rubato anche i ballottaggi in Georgia" - Il tycoon ha lanciato nuove accuse di brogli, dicendo che anche i ballottaggi in Georgia per il Senato vinti dai dem sono stati "rubati", "truccati". "Questa volta è andata un po' meglio perché avevamo più occhi per controllare le elezioni ma sono riusciti a truccarle lo stesso", ha detto.

McConnell a Trump: "Niente brogli,non danneggiare l'America" - "Le elezioni non sono state rubate. Non ci sono stati brogli. Il Congresso non può nominarsi come il board delle elezioni: capovolgere il risultato delle elezioni significa danneggiare la repubblica per sempre". Lo afferma Mitch McConnell, il leader dei repubblicani in Senato, voltando le spalle al suo alleato degli ultimi quattro anni.