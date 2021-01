Assalto a Washington, agenti segreti armi in pugno difendono i senatori Usa

"Stanno sparando nell'Aula". Il tweet più drammatico delle concitate fasi dell'invasione del Campidoglio da parte dei manifestanti pro-Trump a Washington è quello di Matt Fuller, uno dei reporter rimasti chiusi nei palazzi in lockdown dopo l'irruzione dei dimostranti. Le armi spianate in una foto destinata a restare nella storia sono quelle degli uomini della sicurezza interna, che si frappongono per tenere lontani i facinorosi. "Ci hanno chiesto di metterci al riparo sul pavimento e di preparare le nostre maschere antigas. Questo è folle", scrive il deputato del Minnesota, Dean Phillips. "I manifestanti sono ora all'aula del Senato", twitta poco dopo un collega, mentre la stessa polizia fa sapere che alcuni agenti hanno dovuto estrarre le armi per proteggere i politici. Ma che la situazione fosse drammatica e fuori controllo si poteva capire da diversi messaggi, anche dall'esterno, come quello secondo cui il Dipartimento della Difesa "ha appena negato una richiesta da parte dei funzionari di Washington DC di schierare la Guardia Nazionale nel Campidoglio".