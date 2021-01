Elezioni Usa, il dem Raphael Warnock rivendica la vittoria in Georgia

Ansa

Il dem Raphael Warnock ha rivendicato la vittoria in uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato, quando guida col 50,4% sulla senatrice uscente Kelly Loeffler (49,6%) col 97% delle schede scrutinate. "Sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, andrò al Senato a lavorare per tutti i georgiani", ha detto il reverendo. Se la sua vittoria fosse confermata, sarebbe il primo senatore afroamericano della Georgia.