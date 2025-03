La Finlandia è il Paese più felice al mondo per l'ottavo anno consecutivo

Uno dei fattori che ha causato il crollo degli Stati Uniti è l'indicatore forse più curioso del rapporto: "Condividere i pasti è strettamente legato al benessere", scrivono gli autori. Che subito dopo sottolineano che "il numero di persone che cenano da sole negli Stati Uniti è aumentato del 53% negli ultimi due decenni. Questa è una delle ragioni del declino del benessere negli Usa", sentenziano. Inoltre, gli Stati Uniti sono anche uno dei pochi Paesi in cui si è registrato un aumento delle "morti per disperazione" (suicidio o decessi dovuti all'uso eccessivo di alcol o droghe, ecc.) in un periodo in cui tali decessi sono in calo nella maggior parte dei Paesi.