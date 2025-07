Quando l'abbronzatura diventa una dipendenza: ecco com'è diventata la pelle di Megan

La studentessa ha ammesso che le iniezioni abbronzanti le provocano nausea. Eppure, spiega al MailOnline, "sono intrappolata in un ciclo di abuso di lettini abbronzanti e iniezioni abbronzanti che mi fanno stare male e a volte mi impediscono di mangiare. Prima ci andavo tutti i giorni, ora quattro volte a settimana. Ovunque vada, vedo gente che mi fissa. Quando la gente dice che sono scura, in realtà faccio fatica a crederci. Non mi sento affatto scura, è come se fossi fisicamente cieca. Vorrei smettere un giorno, ma non riesco a immaginare di non usare i lettini abbronzanti".