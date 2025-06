La luce del sole e i suoi benefici per la salute e per il buon umore

MIGLIORARE L’UMORE: L'ORA DEL GIRASOLE – L’esposizione alla luce solare è un vero toccasana per lo spirito, oltre che per il corpo. Dopo la conferma scientifica di quello che ormai appare come un dato di fatto, l’esposizione controllata all’aria aperta e alla luce si sta trasformando in un trend presente su molti social network, veicolata con il nome di “sunflower time”, ovvero l’ora del girasole. Si tratta di concedersi un bagno di luce anche di qualche minuto soltanto, ad esempio durante l’ora di pranzo o in pausa caffè, in cui starsene in un angolo soleggiato, magari semplicemente in piedi e con gli occhi chiusi, per godersi i raggi e assorbirne il calore, proprio come fa il grande fiore giallo che orienta la sua corolla seguendo la luce solare. Chi pratica regolarmente l’ora del girasole dichiara che si tratta di un piccolo gesto capace di fare miracoli: in un breve intervallo di tempo si ricaricano le batterie e si fa il pieno di buon umore e di sprint. Per ottenere il massimo beneficio dal nostro sunflower time possiamo abbinare il relax al sole con esercizi di respirazione consapevole, stretching e meditazione, per rilassarci al massimo e recuperare l'energia fisica e mentale. La scienza, del resto, sembra confermare: non resta che provarci, preferendo magari le prime ore del mattino, prima che l’anticiclone africano non ci faccia troppo soffrire per il caldo.