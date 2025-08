Spettinata e no make up: Beatrice di York normalizza la regalità (e cosa ci insegna)

Mostrandosi in pubblico spettinata e senza trucco, Beatrice di York lancia – anche senza parole – un messaggio potente: smettere di temere il giudizio. In un’epoca in cui l’immagine è spesso costruita per piacere agli altri più che per esprimere se stessi, la sua scelta ha il valore di un invito a liberarsi dalla pressione della perfezione. Apparire per come si è davvero, anche con i capelli fuori posto e il volto stanco, non toglie nulla alla propria dignità o credibilità. Anzi: la rafforza. Quella di Beatrice è una piccola lezione di autenticità, che vale per tutte – royal o meno – e che racconta quanto possa essere rivoluzionario mostrarsi “normali” in un mondo che ci vorrebbe sempre impeccabili.