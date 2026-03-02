Moda, stile newyorkese e gioielli bling bling: sarà Anni '80 mania

Austera e profonda, notturna e libera. C'è una qualità particolare della luce a Manhattan dopo il tramonto: un bagliore freddo e obliquo che rimbalza su vetri e acciaio, rendendo ogni cosa allo stesso tempo moderna e antica. È ispirata a questa suggestione la collezione autunno inverno 2026 di Luisa Spagnoli, che trae la sua grammatica emotiva e formale dalla New York di fine Anni '80 primi Anni '90: una città decisa e dall'eleganza radicale, di donne che si muovevano in modo completamente autonomo, assertivo, libero. Un affascinante crocevia in cui il mondo dell'arte di Downtown, la moda dell’Upper East Side, la cultura dei club, la musica new wave e la high society per un breve momento si sono incontrati, guardati con curiosità e scrutati a vicenda.