Cosa indossare a Ferragosto: 10 look vintage dal passato

Un insieme originale ma armonioso. Nel vocabolario fashion si definisce "mix and match", l'arte di abbinare elementi diversi, come stili, colori, tessuti, creando un dialogo tra loro. Guardando alle sfilate del passato, l'ispirazione può arrivare da una selezione di look iconici, tra i più rappresentativi delle tendenze degli ultimi dieci anni e che hanno dettato la linea dalle passerelle. Si va dagli abiti morbidi di ispirazione boho-chic a quelli bustier rétro, dai reggiseni indossati a vista ai sandali con plateau, dagli accessori da viaggio come occhiali da sole a mascherina e guanti in pelle da biker ai chunky boots, dai micro (molto micro) shorts ai gilet, dalle maxi collane ai tagli "cut-out". Un caleidoscopio di stili per una moda dal mood giocoso e spensierato, che racconta voglia di evasione, di rallentare il ritmo, di pensieri leggeri. Perfettamente in linea con questo culmine d'estate.