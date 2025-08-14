Cosa indossare a Ferragosto: 10 look vintage dal passato

Moda estate, 10 look vintage dalle sfilate del passato
© Catwalk Pictures | Moda estate, 10 look vintage dalle sfilate del passato: Chanel SS 2016
Dai gilet agli shorts, dalle maxi collane agli abiti boho-chic e rétro: spunti da cogliere e outfit da riattualizzare dalle sfilate degli ultimi dieci anni
Tre look vintage dalle sfilate del passato: Vittoria Ceretti in passerella per Dolce&Gabbana SS 2025, Dua Lipa per Versace SS 2022 e Kaia Gerber per Saint Laurent SS 2020 © Catwalk Pictures
Ferragosto ormai alle porte segna il giro di boa dell'estate. Che lo si trascorra in città o in spiaggia, al lavoro o in vacanza, che si organizzi una gita o ci si conceda un po’ di relax tra amici o con una nuotata in piscina, potrebbe essere il momento di rispolverare qualche look "d'antan", all'insegna dell'upcycling (il "riciclo chic", come insegnano Kate Middleton e Letizia di Spagna) o che arriva direttamente dal guardaroba del passato, riattualizzandolo.
Un insieme originale ma armonioso. Nel vocabolario fashion si definisce "mix and match", l'arte di abbinare elementi diversi, come stili, colori, tessuti, creando un dialogo tra loro. Guardando alle sfilate del passato, l'ispirazione può arrivare da una selezione di look iconici, tra i più rappresentativi delle tendenze degli ultimi dieci anni e che hanno dettato la linea dalle passerelle. Si va dagli abiti morbidi di ispirazione boho-chic a quelli bustier rétro, dai reggiseni indossati a vista ai sandali con plateau, dagli accessori da viaggio come occhiali da sole a mascherina e guanti in pelle da biker ai chunky boots, dai micro (molto micro) shorts ai gilet, dalle maxi collane ai tagli "cut-out". Un caleidoscopio di stili per una moda dal mood giocoso e spensierato, che racconta voglia di evasione, di rallentare il ritmo, di pensieri leggeri. Perfettamente in linea con questo culmine d'estate.
