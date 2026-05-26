Il taglio di capelli anti caldo di Emma Stone che sta bene a tutte

Emma Stone con un nuovo taglio di capelli ospite a New York della sfilata di presentazione della collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton © IPA
Cosa chiedere a un taglio di capelli quando fa caldo? Che sia facilmente gestibile, versatile e abbia una buona tenuta. Guardando al mondo delle celebs, la proposta ideale è arrivata - ancora una volta - da Emma Stone. Ospite della sfilata di presentazione a New York della collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton, ha sfoggiato un haircut perfetto per l'estate tutto da copiare.
Il nuovo taglio di capelli per l'estate di Emma Stone
Lontani i tempi dei pixie, diventati per un periodo i suoi signature look. L'attrice statunitense, 37 anni, è ora passata a un lob di media lunghezza, strategico anche per la bella stagione. Un taglio a metà, che riprende la forma di un caschetto ma che arriva a sfiorare le spalle: abbastanza lungo per raccogliere i capelli in una pony tail o una coda bassa, sufficientemente corto per essere pratico e leggero.
© IPA
Emma Stone con un pixie cut, tra i tagli di capelli corti più amati
Come è il taglio lob?
Recentemente proposto in una versione più voluminosa e glamour anche da Demi Moore sul red carpet di Cannes, a differenza del classico bob corto, il lob - abbreviazione appunto di long bob, ovvero caschetto lungo - offre più possibilità di styling, mantenendo freschezza anche nelle giornate più calde e naturalezza. Incornicia il viso, è facile da gestire. Piace tanto proprio per la sua semplicità, che lo rende il compromesso ideale tra praticità e stile.