PRATICO E GLAMOUR

Il taglio di capelli anti caldo di Emma Stone che sta bene a tutte

L'attrice si conferma icona beauty con un nuovo haircut di media lunghezza gestibile anche durante l'estate

26 Mag 2026 - 22:25
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Emma Stone con un nuovo taglio di capelli ospite a New York della sfilata di presentazione della collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton © IPA

Emma Stone con un nuovo taglio di capelli ospite a New York della sfilata di presentazione della collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton © IPA

Cosa chiedere a un taglio di capelli quando fa caldo? Che sia facilmente gestibile, versatile e abbia una buona tenuta. Guardando al mondo delle celebs, la proposta ideale è arrivata - ancora una volta - da Emma Stone. Ospite della sfilata di presentazione a New York della collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton, ha sfoggiato un haircut perfetto per l'estate tutto da copiare. 

Il nuovo taglio di capelli per l'estate di Emma Stone

 Lontani i tempi dei pixie, diventati per un periodo i suoi signature look. L'attrice statunitense, 37 anni, è ora passata a un lob di media lunghezza, strategico anche per la bella stagione. Un taglio a metà, che riprende la forma di un caschetto ma che arriva a sfiorare le spalle: abbastanza lungo per raccogliere i capelli in una pony tail o una coda bassa, sufficientemente corto per essere pratico e leggero. 

© IPA

© IPA

Emma Stone con un pixie cut, tra i tagli di capelli corti più amati

Leggi anche

Capelli: il pixie cut di Emma Stone è il taglio top del momento

Le sfumature di biondo che illuminano il viso: Michelle Pfeiffer, Heidi Klum, Sharon Stone

Capelli, non il taglio ma il colore: i trucchi per ringiovanire il viso

Come è il taglio lob?

 Recentemente proposto in una versione più voluminosa e glamour anche da Demi Moore sul red carpet di Cannes, a differenza del classico bob corto, il lob - abbreviazione appunto di long bob, ovvero caschetto lungo - offre più possibilità di styling, mantenendo freschezza anche nelle giornate più calde e naturalezza. Incornicia il viso, è facile da gestire. Piace tanto proprio per la sua semplicità, che lo rende il compromesso ideale tra praticità e stile.

Leggi anche
Il nuovo castano con schiariture di Amal Clooney presentato su Instagram dal suo hairstylist di fiducia e diventato virale (credit: @dimitrishair - Dimitris Giannetos)

Il nuovo colore di capelli virale di Amal Clooney è il best trend di primavera

Il biondo iconico dell'attrice Anya Taylor-Joy, qui al 22esimo Marrakech International Film Festival

Tinta per capelli, i trucchi delle star per farla durare di più

taglio di capelli
caldo
emma stone

Sullo stesso tema