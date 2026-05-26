Il taglio di capelli anti caldo di Emma Stone che sta bene a tutte

Cosa chiedere a un taglio di capelli quando fa caldo? Che sia facilmente gestibile, versatile e abbia una buona tenuta. Guardando al mondo delle celebs, la proposta ideale è arrivata - ancora una volta - da Emma Stone. Ospite della sfilata di presentazione a New York della collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton, ha sfoggiato un haircut perfetto per l'estate tutto da copiare.