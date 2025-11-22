Ornella Vanoni, lo stile e i capelli rossi: "Li tingo per non sembrare Lauzi”

A rendere amatissima Ornella Vanoni è stata anche la sua autoironia, un tratto che ha contribuito negli ultimi anni a farla diventare popolarissima sui social, facendola scoprire e amare anche dal pubblico più giovane e dalla Gen Z. Semplicemente favolosa, irresistibile nel raccontare gli aneddoti legati alla sua vita. Ha lasciato la sua impronta anche nella moda e con le sue scelte di look, a cominciare dall’iconico taglio di capelli che non ha mai cambiato nel corso del tempo.