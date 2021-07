Raffaella Carrà e il caschetto biondo: chi l’ha inventato e quando

UN TAGLIO RIVOLUZIONARIO - La premessa è che i capelli della regina della tv erano scuri e ricci. La trasformazione è avvenuta gradualmente, indossando prima una parrucca con tanto di frangetta per recitare in una commedia. Da quel momento la Carrà si innamorò di quel taglio e chiese alla sua parrucchiera Celeste Verottini di realizzarlo: biondo, liscio, con la frangetta e il carrè che sulla nuca riprendeva una forma a V. Fu un successo, subito copiatissimo e, soprattutto, divenne uno dei tratti caratteristici di un’artista che non lo ha mai abbandonato: l’ha portato più o meno lungo nel corso degli anni ma sempre, da allora e per tutto il resto della sua vita.

