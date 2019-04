La barba incolta , consigli e dritte per tenerla sempre ordinata

Diffidate dal senso letterario del termine. Con barba ‘incolta’ non si intende assolutamente un look trascurato o lasciato al caso. Al contrario: è uno stile vero e proprio, è molto in auge in questo 2019 e risponde a regole ben precise...

FORMA E MISURE - Innanzitutto, è importante individuare l’alleato giusto: meglio il rasoio a mano, quello elettrico o il regolabarba? Quest’ultimo, noto anche come ‘trimmer’, serve specificatamente a rifinire la barba e sistemarla in base al proprio stile. Gli ultimi modelli sono semplici da maneggiare e consentono di ottenere risultati precisi al millimetro, molto apprezzati anche da chi ha la ricrescita veloce. Una volta stabilita la lunghezza ottimale, si può lavorare definendo meglio i confini.



I ‘MAI PIÙ SENZA’ - Molto importante è anche la scelta dei prodotti specifici per nutrire in profondità e idratare la pelle. Anche i peli vanno ammorbiditi, fortificati e resi più elastici. Non si può, quindi, fare a meno di oli e creme: hanno formulazioni leggere che agiscono come un balsamo e ne basta un quantitativo ridotto, da stendere con facilità. Così come i gel non schiumogeni per la rasatura. Senza pennello, facilitano lo scorrimento del rasoio e lasciano anche una gradevolissima sensazione di freschezza.