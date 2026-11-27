A tre anni e mezzo dalle elezioni di luglio 2023, Alberto Núñez Feijóo si presenta al voto anticipato del 29 novembre 2026 con un programma che promette una profonda inversione di rotta rispetto agli ultimi anni. Racchiuso nel documento "Reconstrucción Nacional", il progetto elettorale del Partido Popular (PP) si sviluppa attraverso 249 misure e ruota attorno a un messaggio semplice: avviare quello che il partito definisce "el cambio necesario para España" ("il cambiamento necessario per la Spagna"). Per il leader popolare che si appresta ad affrontare alle urne Pedro Sánchez, le priorità sono ridurre il peso dello Stato, alleggerire la pressione fiscale, aumentare la sicurezza, rilanciare la crescita economica e affrontare l'emergenza abitativa che colpisce soprattutto giovani e famiglie.