Elezioni Spagna 2026, Alberto Núñez Feijóo e le promesse con cui punta a vincere su Pedro Sánchez
Dalle agevolazioni per giovani e famiglie al piano da 300 miliardi per le infrastrutture: le proposte con cui il leader del PP, Alberto Núñez Feijóo, si presenta alle eleioni del 29 novembre
© Ansa
A tre anni e mezzo dalle elezioni di luglio 2023, Alberto Núñez Feijóo si presenta al voto anticipato del 29 novembre 2026 con un programma che promette una profonda inversione di rotta rispetto agli ultimi anni. Racchiuso nel documento "Reconstrucción Nacional", il progetto elettorale del Partido Popular (PP) si sviluppa attraverso 249 misure e ruota attorno a un messaggio semplice: avviare quello che il partito definisce "el cambio necesario para España" ("il cambiamento necessario per la Spagna"). Per il leader popolare che si appresta ad affrontare alle urne Pedro Sánchez, le priorità sono ridurre il peso dello Stato, alleggerire la pressione fiscale, aumentare la sicurezza, rilanciare la crescita economica e affrontare l'emergenza abitativa che colpisce soprattutto giovani e famiglie.
Un milione di case e più aiuti per acquistare la prima abitazione
La questione abitativa è uno dei pilastri del programma del PP. La promessa più ambiziosa è la costruzione di un milione di nuove abitazioni attraverso la mobilitazione di terreni pubblici e privati e una nuova legge urbanistica pensata per velocizzare le autorizzazioni edilizie. Le licenze per nuove costruzioni e ristrutturazioni dovrebbero essere rilasciate entro tre mesi, con il principio del silenzio-assenso in caso di ritardi amministrativi.
Una parte consistente delle misure è rivolta ai giovani. Il partito propone di ridurre l'Iva sulla prima casa dal 10% al 4% per gli under 40, ampliare gli attuali programmi di garanzia pubblica sui mutui e introdurre una "Hucha Hogar Joven" (letteralmente "Salvadanaio Casa Giovani"), un conto agevolato che consentirebbe di accumulare fino a 40mila euro destinati all'acquisto dell'abitazione con vantaggi fiscali.
Meno tasse per famiglie, giovani e lavoratori
La riduzione della pressione fiscale è uno degli elementi più caratteristici del programma di Feijóo. Il PP promette tagli all'Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), l'equivalente spagnolo dell'Irpef, per i redditi medio-bassi, le famiglie e gli autonomi. Inoltre, chi percepisce il salario minimo non pagherebbe più l'imposta sul reddito.
Particolarmente significativa la proposta destinata ai giovani tra 18 e 35 anni: esenzione totale dall'IRPF nel primo anno di lavoro, riduzione del 75% nel secondo anno, del 50% nel terzo e del 25% nel quarto. Il programma prevede anche il mantenimento dell'Iva allo 0% sui beni alimentari di prima necessità finché continueranno le difficoltà legate al costo della vita.
Sostegno ad autonomi e imprese
Il programma dedica grande spazio al mondo produttivo. I nuovi lavoratori autonomi non pagherebbero contributi previdenziali per il primo anno di attività e, in alcuni casi, neppure per il secondo. Chi fattura meno di 85mila euro l'anno sarebbe inoltre esentato dagli obblighi ordinari di dichiarazione e versamento dell'Iva.
Per le imprese sono previste agevolazioni fiscali sugli investimenti in digitalizzazione, intelligenza artificiale, innovazione e ricerca. Il PP punta anche a trasformare la Spagna in uno dei principali poli europei per lo sviluppo di queste tecnologie, creando zone di innovazione strategica con procedure accelerate e incentivi fiscali dedicati.
Controllo dell'immigrazione e sicurezza
Il Partido Popular propone un'autorità unica nazionale per la gestione dell'immigrazione, quote annuali di ingresso per i lavoratori stranieri e un sistema di visti a punti basato su formazione, esperienza professionale e integrazione.
Inoltre, chi entrasse irregolarmente nel Paese verrebbe identificato entro sette giorni e le procedure di rimpatrio sarebbero accelerate. È prevista anche l'introduzione del divieto delle regolarizzazioni di massa e l'espulsione come regola generale per gli stranieri condannati per reati gravi o recidivi. Fra le misure più discusse figura il divieto di utilizzo del burqa e del niqab negli spazi pubblici.
Occupazioni abusive, ordine pubblico e giustizia
Sul fronte della sicurezza interna, il programma prevede lo sgombero degli occupanti abusivi entro 48 ore su ordine del giudice e un inasprimento delle sanzioni contro le organizzazioni che favoriscono le occupazioni illegali.
Il PP propone inoltre l'abrogazione della legge di amnistia per gli indipendentisti catalani e il ripristino del reato di sedizione, l'introduzione di nuove misure contro la criminalità organizzata e il rafforzamento degli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Tra gli obiettivi figurano anche l'aumento degli organici di giudici e pubblici ministeri e una maggiore rapidità dei procedimenti giudiziari.
Famiglia, scuola e sanità
Nel capitolo dedicato alle politiche sociali, il partito guidato da Feijóo punta sulla natalità e sul sostegno alle famiglie. Tra le promesse figurano l'estensione delle agevolazioni fiscali per i figli, la gratuità dell'istruzione da zero a tre anni e un ampliamento dei congedi parentali.
Sul versante dell'istruzione, il programma promette una prova di accesso all'università uguale in tutta la Spagna, il rafforzamento della libertà di scelta della scuola da parte delle famiglie e l'obiettivo di conseguire il miglior risultato della storia del Paese nei test internazionali PISA entro la fine della legislatura.
Per la sanità è previsto un piano straordinario di riduzione delle liste d'attesa, l'assunzione di almeno 4.500 medici aggiuntivi nell'assistenza primaria e un Piano nazionale per la salute mentale 2027-2037 con finanziamenti dedicati.
Energia, infrastrutture e grandi investimenti
Sul piano economico-industriale, il programma punta su un grande progetto infrastrutturale da oltre 300 miliardi di euro distribuiti nell'arco di 15 anni. L'obiettivo è modernizzare ferrovie, strade, aeroporti, porti e reti energetiche. A questo si aggiunge un Piano nazionale dell'acqua che mobiliterebbe fino a 40 miliardi di euro entro il 2030.
Particolare attenzione viene riservata all'energia. Il programma del PP propone di annullare il calendario (previsto dal governo Sánchez) di chiusura delle centrali nucleari di Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes e Trillo, sostenendo un modello basato sulla coesistenza tra nucleare, rinnovabili e sistemi di accumulo energetico.
I potenziali alleati di Feijóo
A differenza del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), che tradizionalmente costruisce maggioranze attraverso accordi con diverse forze regionali e della sinistra, il principale alleato parlamentare naturale del Partido Popular (PP) di Alberto Núñez Feijóo è Vox, il partito guidato da Santiago Abascal. Le due forze condividono diverse posizioni su temi come il controllo dell'immigrazione, il rafforzamento della sicurezza, la difesa dell'unità nazionale e la revisione di alcune delle principali riforme approvate negli ultimi anni. Proprio per questo, gli osservatori politici considerano Vox il partner più probabile in caso il PP non ottenesse da solo la maggioranza assoluta in Parlamento.
Accanto a Vox, Feijóo potrebbe inoltre cercare il sostegno o l'astensione di alcune formazioni regionali e territoriali, come la Unión del Pueblo Navarro (UPN) o la Coalición Canaria (CC), partiti che in passato hanno mostrato disponibilità al dialogo con il centrodestra su specifici dossier.
Pur presentandosi agli elettori con un programma autonomo di 249 misure, il leader del PP sa che il raggiungimento di molti dei suoi obiettivi dipenderà anche dalla capacità di costruire una maggioranza parlamentare stabile dopo il voto del 29 novembre.