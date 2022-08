Usa, Harris: pacchetto anti-inflazione risultato storico

l pacchetto anti-inflazione da 739 miliardi di dollari approvato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti è "un risultato storico per il Paese, che porterà benefici tangibili a milioni di cittadini".

Lo ha detto in una nota la vicepresidente Usa, Kamala Harris. "Sfortunatamente, non un singolo esponente del Partito repubblicano ha votato a favore di queste misure: nessuno di loro, ad esempio ha ritenuto necessario abbassare il costo dei medicinali e dell'assicurazione sanitaria, o investire per il contrasto al cambiamento climatico".