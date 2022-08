Usa, frena l'inflazione a +8,5%: bene le Borse, giù i titoli di Stato Ue

L'inflazione rallenta la sua corsa negli Stati Uniti.

I prezzi al consumo sono saliti in luglio dell'8,5%, meno dell'8,7% atteso dagli analisti e del 9,1% di giugno. Immediata la reazione delle Borse: volano i future sui listini di Wall Street, con quelli sullo S&P 500 che salgono dell'1,7% e quelli del Dow Jones dell'1,3%. Bene anche le europee: Milano guadagna l'1%, Francoforte lo 0,9%, Parigi e Madrid lo 0,5%. In netto calo i rendimenti dei Titoli di Stato a dieci anni in Europa.