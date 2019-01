Pil, fonti di governo: recessione frutto di fallimenti del passato

La contrazione del terzo e del quarto trimestre del Pil "è il risultato di fallimenti del passato", "ciò è evidente a chiunque" . Lo affermano fonti di governo in vista della diffusione dei dati Istat di giovedì. "La nostra Manovra è entrata in vigore meno di un mese fa. Reddito di cittadinanza e quota 100 produrranno i loro effetti da aprile. Noi siamo qui per invertire la rotta, e lo stiamo facendo", sottolineano.