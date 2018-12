Piazza Affari apre in negativo: primo Ftse Mib -1,08%, spread cala

Avvio di seduta pesante a Piazza Affari, dopo i forti cali a Wall Street. L'indice Ftse Mib segna -1,08%. In precedenza le Borse dell'Asia hanno segnato cali più contenuti che potrebbero riflettere i segnali di stabilizzazione e possibile lieve recupero che, dopo la chiusura, sono giunti dall'azionario Usa. Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 286 punti rispetto ai 289 della chiusura di martedì.