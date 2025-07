Ocse: in Italia all'inizio del 2025 i salari reali a -7,5% sul 2021

In Italia, all'inizio dell'anno, i salari reali risultavano "ancora inferiori del 7,5% rispetto al 2021" nonostante un aumento consistente negli ultimi 12 mesi. E' quanto rivela l'Ocse spiegando che nel nostro Paese si registra "il calo più significativo" dei salari tra tutti i principali membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Nell'Employment Outlook 2025 si legge che, più in generale, i salari reali crescono in tutti i Paesi Ocse, ma in uno su due restano inferiori ai livelli di inizio 2021.