La Cgil: il 62% dei lavoratori privati ha salari sotto i 25mila euro lordi l'anno

La Cgil sottolinea come in Italia sia bassa la retribuzione oraria. Nel settore privato, esclusi i domestici e gli operai agricoli, nei primi due decili della distribuzione si trovano circa 2,8 milioni di lavoratori dipendenti con una retribuzione oraria inferiore a 9,5 euro. Escludendo i circa 400 mila lavoratori e lavoratrici che nel mese preso in considerazione (ottobre 2023) erano in maternità, malattia, cassa integrazione (cd. "eventi tutelati") e per i quali le basse retribuzioni sono determinate da queste condizioni, ci sono circa 2,4 milioni di dipendenti con una condizione strutturale di retribuzione oraria inferiore ai 9,5 euro. Tra questi ci sono soprattutto apprendisti, lavoratori con contratti a termine, occupati nelle piccole imprese. Inoltre, i lavoratori a tempo parziale e gli stranieri hanno un'incidenza nettamente maggiore nei primi due decili rispetto al totale dei dipendenti.