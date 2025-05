Elettricista, autista di mezzi pubblici, cameriere...ecco i 10 "professionisti" più introvabili oggi

Di meccanica e macchine è pieno l’intero Stivale: e non solo per il suo settore manifatturiero, che è comunque il secondo d’Europa per volume d’affari. Per tenere in piedi queste opere d’arte di meccanica e meccatronica servono stuoli di tecnici qualificati per linee produttive, manutenzioni meccaniche, controlli qualità. Ma, di nuovo, il numero di candidati non tiene il passo con l’atteso ricambio generazionale e la crescente domanda.