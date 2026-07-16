Al Mimit a Roma

Moda, Urso rilancia l'asse Italia-Francia per rafforzare la competitività europea

Il ministro delle imprese e del Made in Italy: "Questa deve essere la stagione del rinascimento industriale dell’Europa"

16 Lug 2026 - 12:30
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La moda e la battaglia contro il fast fashion non potevano mancare tra le priorità dell'asse Roma-Parigi. Il Tavolo nazionale dedicato al settore, riunito mercoledì al Mimit a Roma, è stata l'occasione per consolidare il percorso comune tra i due maggiori sistemi del lusso a livello mondiale, italiano e francese, puntando sulla tutela delle filiere produttive, sulla valorizzazione del patrimonio manifatturiero e sulla definizione di una strategia industriale condivisa. Il tutto con l'obiettivo, implicito, di accrescere la competitività europea. 

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All'incontro hanno preso parte il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il ministro delegato all'Industria francese Sébastien Martin, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali. "Questa deve essere la stagione del rinascimento industriale dell’Europa", ha dichiarato Urso. "Italia e Francia vogliono costruire un’Europa industriale e sovrana", ha aggiunto Martin, indicando la moda come un modello di collaborazione replicabile in altri settori.

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Nel corso del confronto è stato affrontato anche il tema dell'ultra fast fashion e della concorrenza sleale da parte delle piattaforme di e-commerce extra Unione europea, per poi passare al sostegno - ribadito - al dazio europeo fisso di 3 euro sui piccoli pacchi di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, misura entrata in vigore dal primo luglio. "Italia e Francia devono rafforzare una collaborazione che metta al centro l’intera filiera industriale, patrimonio di competenze e valore su cui si fonda la leadership europea della moda", ha commentato Luca Sburlati, presidente di Confindustria moda.

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Sul piano delle misure nazionali, Urso ha evidenziato il risultato ottenuto dal credito d'imposta destinato al design e all'ideazione estetica, che ha esaurito in poche ore la disponibilità di 60 milioni di euro grazie a oltre 400 domande presentate. Il ministro ha inoltre annunciato che è allo studio un possibile rifinanziamento dello strumento. Restano confermati anche fino a 100 milioni di euro destinati ai Mini contratti di Sviluppo per le filiere della moda.

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Durante il Tavolo, Carlo Capasa, presidente di Cnmi-Camera nazionale della moda italiana, e Pascal Morand, executive president di Fhcm-Fédération de la haute couture et de la mode, hanno illustrato il Protocollo d'intesa, firmato il 25 giugno a Cannes, nell'ambito del Summit Francia-Italia. L'intesa apre una nuova fase della cooperazione tra le due associazioni e inserisce in modo stabile il settore moda nell'agenda della collaborazione industriale tra i due Paesi. Il memorandum individua inoltre un percorso di lavoro condiviso sulle principali sfide che interessano il comparto.

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