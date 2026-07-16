Moda, Urso rilancia l'asse Italia-Francia per rafforzare la competitività europea

All'incontro hanno preso parte il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il ministro delegato all'Industria francese Sébastien Martin, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali. "Questa deve essere la stagione del rinascimento industriale dell’Europa", ha dichiarato Urso. "Italia e Francia vogliono costruire un’Europa industriale e sovrana", ha aggiunto Martin, indicando la moda come un modello di collaborazione replicabile in altri settori.