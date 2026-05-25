Electrolux, il ministro Urso chiede il ritiro del Piano entro il 15 giugno | L'azienda: "Costi insostenibili in Ue per acciaio ed energia"

"Sappiamo che il contesto è profondamente cambiato e peggiorato: l'industria europea dell'elettrodomestico è sotto pressione per la sovracapacità asiatica, per le misure protezionistiche americane e per una tutela europea ancora insufficiente. Ma la partita non è chiusa, né in Italia né in Europa. Il governo - avrebbe assicurato il ministro Urso - è pronto a fare la propria parte, insieme alle Regioni, ai territori e alle parti sociali, per difendere lavoro, stabilimenti e capacità produttiva".