I TREND DA PARIGI

Fashion Week, il beauty look gold da copiare alle sfilate Haute Couture

Una linea di eyeliner scintillante tracciata lungo l'attaccatura delle ciglia, di grande impatto e facilissima da replicare

10 Lug 2026 - 07:11
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Make up, i trend dalle sfilate: il beauty look gold creato da Peter Philips per la collezione Dior Haute Couture autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Dior Beauty - Photography: Keikki Kaski for Christian Dior Parfums) © Ufficio stampa

Make up, i trend dalle sfilate: il beauty look gold creato da Peter Philips per la collezione Dior Haute Couture autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Dior Beauty - Photography: Keikki Kaski for Christian Dior Parfums) © Ufficio stampa

Il beauty look da copiare dalle passerelle della Paris Fashion Week che ha appena chiuso i battenti è quello visto alla sfilata di Dior Haute Couture: base luminosa e giusto un tratto di eyeliner dorato sulle palpebre. Dall'effetto sparkling e tridimensionale, semplicissimo da replicare ma dall'eleganza ricercata e ad alto impatto. 

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Il beauty look da copiare alle sfilate di Parigi

 Luminoso e dalle tonalità sfumate, anche per questa occasione porta la firma di Peter Philips, direttore della creazione e dell'immagine del make up Dior. Fondamentale il primo step, che prevede "una preparazione profonda della pelle tramite la routine skincare", ha spiegato. Utilizzati, in successione, brume - che rinfresca e rivitalizza -, lozione e crema nutriente viso. Rendono l'incarnato perfettamente omogeneo il fondotinta, il correttore luminoso nei punti strategici - ovvero quelli "che catturano la luce" -, un velo di blush, che dà un effetto "healty glow". Per fissare il trucco, è consigliato vaporizzare una mist.  

© Ufficio stampa

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Make up, i trend dalle sfilate: il beauty look gold creato da Peter Philips per la collezione Dior Haute Couture autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Dior Beauty - Photography: Keikki Kaski for Christian Dior Parfums)

Come truccare occhi e labbra

 Gli ombretti vanno dal verde dorato al chartreuse, al pastello, ma a catturare l'attenzione è soprattutto una linea di eyeliner scintillante che Peter Philips ha tracciato lungo l'attaccatura delle ciglia delle modelle. Un cenno infine anche alle labbra, valorizzate "con una luminosità discreta" e alle unghie, nutrite con un balsamo e un olio, prima di stendere lo smalto. A completare il look, capelli dall'aspetto naturale e lasciati sciolti, "lisci o ricci a seconda dello stile di ciascuna modella". 

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