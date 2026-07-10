Fashion Week, il beauty look gold da copiare alle sfilate Haute Couture

Luminoso e dalle tonalità sfumate, anche per questa occasione porta la firma di Peter Philips, direttore della creazione e dell'immagine del make up Dior. Fondamentale il primo step, che prevede "una preparazione profonda della pelle tramite la routine skincare", ha spiegato. Utilizzati, in successione, brume - che rinfresca e rivitalizza -, lozione e crema nutriente viso. Rendono l'incarnato perfettamente omogeneo il fondotinta, il correttore luminoso nei punti strategici - ovvero quelli "che catturano la luce" -, un velo di blush, che dà un effetto "healty glow". Per fissare il trucco, è consigliato vaporizzare una mist.