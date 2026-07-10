Fashion Week, il beauty look gold da copiare alle sfilate Haute Couture

Make up, i trend dalle sfilate: il beauty look gold creato da Peter Philips per la collezione Dior Haute Couture autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Dior Beauty - Photography: Keikki Kaski for Christian Dior Parfums) © Ufficio stampa
Il beauty look da copiare dalle passerelle della Paris Fashion Week che ha appena chiuso i battenti è quello visto alla sfilata di Dior Haute Couture: base luminosa e giusto un tratto di eyeliner dorato sulle palpebre. Dall'effetto sparkling e tridimensionale, semplicissimo da replicare ma dall'eleganza ricercata e ad alto impatto.
Il beauty look da copiare alle sfilate di Parigi
Luminoso e dalle tonalità sfumate, anche per questa occasione porta la firma di Peter Philips, direttore della creazione e dell'immagine del make up Dior. Fondamentale il primo step, che prevede "una preparazione profonda della pelle tramite la routine skincare", ha spiegato. Utilizzati, in successione, brume - che rinfresca e rivitalizza -, lozione e crema nutriente viso. Rendono l'incarnato perfettamente omogeneo il fondotinta, il correttore luminoso nei punti strategici - ovvero quelli "che catturano la luce" -, un velo di blush, che dà un effetto "healty glow". Per fissare il trucco, è consigliato vaporizzare una mist.
© Ufficio stampa
Make up, i trend dalle sfilate: il beauty look gold creato da Peter Philips per la collezione Dior Haute Couture autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Dior Beauty - Photography: Keikki Kaski for Christian Dior Parfums)
Come truccare occhi e labbra
Gli ombretti vanno dal verde dorato al chartreuse, al pastello, ma a catturare l'attenzione è soprattutto una linea di eyeliner scintillante che Peter Philips ha tracciato lungo l'attaccatura delle ciglia delle modelle. Un cenno infine anche alle labbra, valorizzate "con una luminosità discreta" e alle unghie, nutrite con un balsamo e un olio, prima di stendere lo smalto. A completare il look, capelli dall'aspetto naturale e lasciati sciolti, "lisci o ricci a seconda dello stile di ciascuna modella".