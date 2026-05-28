Il presidente Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
L'elenco degli insigniti
I nomi degli insigniti, con il settore di attività e la regione di provenienza, sono:
Vincenzo Andronaco, Terziario Commercio prodotti alimentari, Estero;
Roberto Coin, Artigianato Orafo, Veneto;
Marina Cvetic, Agricoltura Vitivinicola, Abruzzo;
Katia Da Ros, Industria Prodotti refrigeranti, Veneto;
Sabato D'Amico, Industria Produzione alimentare, Campania;
Lorenzo Delladio, Industria Abbigliamento sportivo, Trentino-Alto Adige;
Matterino Dogliani, Industria Costruzione infrastrutture, Piemonte;
Giuseppe Fontana, Industria Metalmeccanica, Lombardia;
Sergio Fontana, Industria Farmaceutica e cosmetica, Puglia;
Giorgio Girondi, Industria Tecnologie di filtrazione, Veneto;
Antonio Gozzi, Industria Siderurgica, Liguria;
Gioconda Gritti, Terziario Ristorazione, Lombardia;
Giangiacomo Ibba, Terziario Grande distribuzione, Sardegna;
Ambrogio Invernizzi, Agricoltura Produzione lattiero casearia, Piemonte;
Carlo Lastrucci, Industria Elettronica, Toscana;
Giorgio Marsiaj, Industria Componenti auto e spazio, Piemonte;
Elisabetta Moro, Industria Macchine dosatura, Veneto;
Giancarlo Negro, Terziario Servizi informatici, Puglia;
Micaela Pallini, Industria Distilleria, Lazio;
Bruno Piraccini, Industria Ortofrutta, Emilia-Romagna;
Giacomo Ponti, Industria Alimentare, Piemonte;
Alberto Sorbini, Industria Produzione integratori alimentari, Lombardia;
Marco Trombetti, Terziario Informatica, Lazio;
Giuseppa Vitale, Terziario Commercio al dettaglio alimentare, Sicilia;
Patrizia Zucchi, Industria Distribuzione energia, Emilia-Romagna.