Metaverso, dall'esperienza di internet in 2D ad un mondo online in 3D immersivo

Dai pc agli smartphone, dagli occhiali per realtà aumentata alle cuffie per realtà virtuale fino agli innumerevoli dispositivi di realtà estesa (XR). E' questo l'ambiente del

Metaverso

realtà virtuale

realtà aumentata

2D

3D

, sempre più allargato e in grado di offrire agli utenti accesso a esperienze di(VR) e(AR): il passaggio dall'odierna esperienza di internet inad un mondo online inimmersivo.

UN MERCATO DA 13 MILA MILIARDI DI DOLLARI ENTRO IL 2030

Metaverso

2030

13 mila miliardi di dollari

Giuliano D'Acunti,

Country Head per l'Italia

Invesco

31%

Second Life

“Secondo un report recente, ilregistrerà una crescita enorme: entro il, il suo mercato potrebbe raggiungere i. E questo è uno dei motivi per cui oggi attira investimenti cospicui da molte aziende affermate” fa saperedi. Una rivoluzione, tuttavia, ancora quasi sconosciuta: un recente sondaggio ha rivelato che ildegli adulti statunitensi non aveva mai sentito parlare del termine Metaverso. Senza dimenticare quanti si chiedono se non sia altro che l'ennesimo videogioco piuttosto che qualcosa di già visto in passato come

MOLTE COSE SONO CAMBIATE

connettività Internet

tecnologia blockchain

D'Acunti

“Molte cose sono cambiate da allora. Una miglioree schede grafiche più potenti sono oggi in grado di offrire esperienze virtuali più coinvolgenti utilizzate non solo nel settore dei videogiochi. Inoltre, mentre lapotrebbe diventare l'asse portante del Metaverso, la pandemia ha probabilmente cambiato la percezione delle persone sulle modalità di interazione online, cosa che ha accelerato l'adozione e l'ulteriore sviluppo delle tecnologie del Metaverso” riferisce

IL RUOLO CHIAVE DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Metaverso

blockchain

criptovalute

Country Head per l'Italia di Invesco

Se è vero che esiste il timore che ilpossa essere governato da una manciata di società c'è chi è convinto che esista un'alternativa: disporre di uno spazio non appartenente alle grandi società tecnologiche in cui gli utenti sarebbero titolari dei propri dati personali. Uno scenario che vede protagonista la. “E' una tecnologia conosciuta per il suo ruolo nell'ambito delle, ma la sua peculiarità consiste nel registrare in modo permanente le transazioni in un registro pubblico "decentralizzato" che esiste all'interno di una rete. Ciò significa essenzialmente che non vi è alcuna autorità centrale a esercitare tutto il controllo e che le decisioni vengono prese tramite consenso” spiega il

UN'ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DECENTRALIZZATA (DAO)

blockchain

Metaverso

D'Acunti

organizzazione autonoma decentralizzata

DAO

Un aspetto interessante dei progettiper il, aggiunge, è che sono governati da un'(DAO). “Un utente diventa membro di unapossedendo di solito "token" come appezzamenti di terreno digitali. La comunità vota le decisioni che devono essere adottate e che vengono poi automaticamente eseguite ogni volta che viene soddisfatto un insieme di criteri” argomenta il manager.

L'EVOLUZIONE DEL METAVERSO

Metaverso

5-10 anni

Big Tech

Metaverso

Country Head per l'Italia

Invesco

Resta da vedere come sarà davvero il. Gli esperti del settore sembrano concordare sul fatto che l'avvento del Metaverso, come lo ritraggono molte società tecnologiche, non avverrà per altri. “Al momento è impossibile dire se ledi oggi continueranno a governare le nostre vite digitali in via di sviluppo o se la tecnologia blockchain ci offrirà la libertà. Una cosa, però, sembra certa: il, ora come ora, non è destinato a scomparire” concludedi