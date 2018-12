Manovra, blocco adeguamento delle pensioni: verso proroga "soft"

Il governo sta studiando di introdurre in Manovra la proroga "soft" del blocco dell'adeguamento delle pensioni. La misura farebbe risparmiare circa un miliardo e mezzo in tre anni. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli assegni superiori a 6 volte il minimo.