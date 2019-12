La Cina bandirà computer e software stranieri entro il 2022

In risposta agli attacchi alla tecnologia cinese negli Usa dell'amministrazione Trump, compreso il caso Huawei, la Cina ha ordinato la rimozione "dei computer e dei software esteri entro il 2022". A darne notizia è il Financial Times, secondo cui l'"editto del governo cinese per spingere gli enti pubblici ad adottare kit nazionali", darà un "colpo ad Hp, Dell e Microsoft", solo per citare le maggiori aziende americane coinvolte.