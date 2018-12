La Borsa di Tokyo chiude in calo: l'indice Nikkei a -2,39%

Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, su cui pesa lo scetticismo degli investitori asiatici in merito all'incertezza dell'accordo tra Usa e Cina sui dazi commerciali. L'indice Nikkei cede il 2,39%, a quota 22.036,05, perdendo oltre 530 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 113,10, e sull'euro a un valore di 128,60.