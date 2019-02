Istat: cala il numero dei pensionati nel 2017 ma sale il reddito di 306 euro

Cala il numero dei pensionati, mentre aumentano gli assegni previdenziali. Lo rileva l'Istat, che calcola che nel 2017 i pensionati sono 16 milioni , in flessione di 23mila rispetto al 2016 e di 738mila rispetto al 2008, con in media un reddito pensionistico lordo di 17.886 euro, in aumento di 306 euro sull'anno precedente. Continuano ad ampliarsi le differenze territoriali : nel Nord-est le pensioni sono più alte del 20,7% rispetto al Mezzogiorno.

Nel 2016 era del 18,2%, 8,8% nel 1983, primo anno per cui i dati sono disponibili. Il cumulo di più trattamenti pensionistici sullo stesso beneficiario è meno frequente tra i pensionati di vecchiaia - riguarda il 28,2% dei pensionati - mentre è molto più diffuso tra i pensionati superstiti (67,4%), in grande maggioranza donne (86,5%).



Continuano a scendere i percettori di pensione che risultano occupati (411mila nel 2017, da 432mila del 2016; -20,3% rispetto al 2011), uomini in tre casi su quattro. L'85% svolge un lavoro autonomo, i due terzi risiedono al Nord e quasi il 50% ha un titolo di studio superiore alla licenza media (è circa un quarto per il complesso dei pensionati).



Si stima che siano oltre 12 milioni le famiglie con pensionati: nel 61,2% dei casi i trasferimenti pensionistici rappresentano oltre il 75% del reddito familiare disponibile e per il 22,7% delle famiglie l'unica fonte di reddito.



Continua a ridursi il differenziale di reddito tra famiglie con e senza pensionati: era di circa 2 mila euro annui nel 2013 e nel 2014, di 1.400 nel 2015 e di 850 euro nel 2016 (30.998 euro il reddito medio della famiglie senza pensionati nel 2016).



Assegno più basso per le donne - Le donne sono il 52,5% e ricevono in media importi annui di quasi 6mila euro più bassi di quelli degli uomini. Secondo l'Istituto di statistica, le donne percepiscono 14.780 euro in media dalle pensioni a fronte dei 20.697 euro degli uomini. Le differenze di genere per età evidenziano una maggiore anzianità delle donne: le pensionate ultraottantenni sono tre su dieci (31,6% contro 21,1% degli uomini) e le ultranovantenni il 6,9% (2,8% gli uomini).