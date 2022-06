10 giugno 2022 13:21

Rincari, i consumatori scendono in piazza per la "protesta delle pentole vuote"

Nelle piazze italiane va in scena la "protesta delle pentole vuote". La mobilitazione è promossa dalle associazioni dei consumatori contro le speculazioni, gli aumenti ingiustificati dei prezzi e il carovita. A Napoli i manifestanti hanno organizzato un sit-in battendo le pentole con i mestoli in piazza Plebiscito. A Firenze l'appuntamento è davanti alla Prefettura in via Cavour. Presidi anche a Genova, Pescara, Milano e Roma.