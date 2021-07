Covid, in Francia +150% di casi in una settimana: numeri mai visti

Afp

In Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati 18mila nuovi casi di Covid, un'impennata "mai vista", spiega il ministro della Salute Olivier Véran, secondo cui questo inquietante aumento è legato alla variante Delta. La settimana scorsa, in Francia, si contavano meno di 7mila casi. "Questo equivale a un aumento della circolazione del virus pari al 150% in una settimana: non abbiamo mai visto una crescita del genere", chiarisce il ministro.