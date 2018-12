Borsa, Tokyo chiude in ribasso: l'indice Nikkei cede lo 0,34%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Tokyo, appesantita dall'incertezza sull'esito dei negoziati sulla Brexit e i nuovi timori dell'industria automobilistica giapponese negli Stati Uniti, in assenza di un accordo con Washington. L'indice Nikkei perde lo 0,34% a quota 21.148 punti. Sul mercato valutario, lo yen si attesta a un valore di 113 sul dollaro e a quota 128,50 sull'euro.