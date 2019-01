Borsa, Milano chiude in positivo: Ftse Mib guadagna lo 0,36%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che segna un progresso dello 0,36% a 19.771,55 punti. Tra i titoli, in evidenza Moncler (+5,94%) e Ferrari (+1,56%). Tra i ribassi spicca quello di Juventus (-3,99%). Contrastate le altre Piazze europee: Francoforte -0,33%, Madrid -0,52%, Parigi +0,95% e Londra +1,58%.