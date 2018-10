Borsa, Milano apre in calo: Ftse Mib -1,07% | Occhi puntati sullo spread

Avvio in forte calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib inizia le contrattazioni perdendo l'1,07% a 18.762 punti. Un'apertura in linea con quella dei principali listini europei: Francoforte cala dell'1,5%, Londra arretra dello 0,8% mentre Parigi cede l'1,2%. Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi che segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%.