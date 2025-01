Bonus tinteggiatura 2025: cos'è, a chi spetta e come ottenerlo

La detrazione può essere chiesta soltanto al momento della dichiarazione dei redditi e per le spese fino al 31 dicembre 2025. È necessario effettuare i pagamenti con metodi tracciabili come bonifici postali o bancari. Bisogna conservare le ricevute. Inoltre, è necessario presentare questi documenti:

- domanda di accatastamento (qualora l'immobile oggetto dei lavori non risulti ancora censito);

- ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (Imu);

- delibera dell'assemblea di condominio da cui risulta l'approvazione dell'esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;

- dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori del possessore dell'immobile (questo vale se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile);

- abilitazioni amministrative per quanto riguarda il tipo di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni e così via). In alternativa, nei casi in cui le norme non prevedono alcun titolo abilitativo, va presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicata la data di inizio dei lavori e l'attestazione che gli interventi rientrano tra quelli per i quali è prevista la detrazione.