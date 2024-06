Vicini di casa: ecco il bon ton per una serena convivenza

lo schiamazzo, la musica a volume troppo alto, elettrodomestici accesi a orari improponibili andrebbero azzerati. L'eccessivo rumore, infatti, è spesso una delle principali cause di liti. Per essere dei buoni vicini di casa è quindi buona norma informarsi sugli orari di silenzio stabiliti dal regolamento condominiale ed evitare rumori nei cosiddetti “orari antisociali” (la notte e i weekend). Secondo Laserwall, la prima bacheca digitale per i condomini, può essere utile anche confrontarsi con chi vive accanto in merito a un possibile fastidio causato dalle proprie attività. Qualora non si possa evitare di provocare rumore, ad esempio per lezioni di musica o per lavori di ristrutturazione, conviene cercare una soluzione armonica, come l’insonorizzazione delle proprie pareti oppure l’inserimento di un avviso in bacheca di inizio e fine lavori. Non attenuerà il disagio, ma quantomeno porrà le basi per una migliore accettazione.