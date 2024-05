in questo caso si è davanti a un pregiudizio, il più delle volte inconscio, che rende quasi impossibile abbandonare la situazione in atto per tentare di compiere una scelta diversa o intraprendere un percorso nuovo. Questa condizione diventa un punto di riferimento e qualsiasi variazione viene percepita come una perdita o una minaccia, anche se può essere positiva. In ambito lavorativo, questo bias può manifestarsi quando una persona potrebbe avere l’opportunità di lavorare in un’altra azienda, ma rinuncia per paura della transizione e dei cambiamenti che comporta. Negare il cambiamento perché lo si teme può però far rimanere intrappolati in comportamenti che in realtà non sono positivi per il benessere psicologico. Ecco perché è molto importante riflettere e rivalutare le proprie decisioni e convinzioni: quello che si è scelto tempo prima potrebbe ormai essere completamente inadatto nelle circostanze attuali. Per stare bene è essenziale trovare un giusto equilibrio tra la sicurezza dello status quo e le tante e diverse possibilità di cambiamento.