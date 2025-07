Bikini o intero? Come scegliere il costume perfetto

un tempo visto come più “castigato”, oggi il costume intero è diventato sinonimo di eleganza e stile. Tagli asimmetrici, scollature profonde, dettagli cut-out e fantasie audaci lo rendono un capo tutt’altro che noioso. È l’alleato ideale per chi desidera un look sofisticato o per chi ama sentirsi avvolta e sostenuta. Basta guardare le scelte di dive come Emily Ratajkowski o Chiara Ferragni: il costume intero è spesso protagonista delle loro vacanze, indossato non solo in spiaggia, ma anche abbinato a foulard, shorts o gonne per un aperitivo vista mare. E quando è nero, magari monospalla, diventa un classico intramontabile.