Una coppia davvero esplosiva quella formata da Emily Ratajkowski e Tina Kunakey. Insieme a Turks e Caicos le due modelle fanno alzare la temperatura delle isole e quella dei social con i loro scatti ad alto tasso erotico. Posano in bikini sfoggiando curve mozzafiato, giocano in riva al mare e si stringono forte l'una all'altra, lasciando l'obiettivo libero di indugiare sui loro lati B perfetti. Entrambe hanno archiviato le relazioni con i rispettivi mariti (Emily è stata sposata con Sebastian Bear-McClard da cui ha avuto il figlio Sylvester e Tina con Vincent Cassel , con il quale è diventata mamma di Amazonie ) e insieme sono pronti a godersi il sole, il mare e la nuova vita.

La notizia della fine del matrimonio Tina Kunakey e Vincent Cassel è arrivata come un fulmine a ciel sereno ad aprile, senza che i motivi siano mai stati chiariti. A dir la verità non è nemmeno stata comunicata ufficialmente la rottura: i due hanno smesso di apparire insieme pubblicamente, e qualche mese dopo l'attore è uscito allo scoperto con la nuova fiamma Narah Baptista . Secondo il magazine francese Voici, lui si sarebbe sfogato con alcuni amici: "Con le lacrime agli occhi, ha confessato che le cose con Tina andavano molto male", avrebbe detto una fonte. Come il suo ex, anche la modella ha voltato pagina e fa coppia con il fotografo di moda Victor Santiago , con lei ed Emily Ratajkowski alle Turks e Caicos.

La vita da single di Emily Ratajkowski

Anche Emily Ratajkowski ha un matrimonio finito alle spalle e non lo considera certo un fallimento. Al contrario: "Divorziare prima dei 30 anni è chic. E' la cosa migliore che possa esserci", ha detto in un recente video social. La modella è stata sposata dal 2018 al 2022 con Sebastian Bear-McClard prima di avviare le pratiche di separazione a causa, pare, dei numerosi tradimenti di lui. La sua vita da single ha fatto scatenare il gossip su di lei con nuove storie d'amore e flirt. Prima ha fatto coppia per qualche settimana con Pete Davidson, poi si è vociferato di una relazione con Moses Sumney. A San Valentino ha postato scatti intimi insieme al comico Eric André, poi è stata paparazzata mentre baciava con trasporto Harry Styles. Si è parlato anche di una love story, mai confermata, con Brad Pitt. Anche lei come Tina Kunakey sarà in dolce compagnia alle Turks e Caicos?