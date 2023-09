Emily Ratajkowski: "Divorziare prima dei 30 anni è chic"

L'annuncio del divorzio tra la 27enne Sophie Turner e Joe Jonas (34 anni) le ha fornito lo spunto per la sua riflessione. E così Emily Ratajkowski ha spiegato ai follower il proprio punto di vista sulla questione: "Mi sembra che un sacco di donne stiano divorziando prima di compiere 30 anni. E da donna che si è sposata a 26 anni e si è separata da poco più di un anno, cioè a 32, ve lo devo dire: penso che non ci sia cosa migliore".

Il pensiero di Emily Ratajkowski

Sulla questione divorzio, Emily Ratajkowski ha le idee molto chiare: "Se avere 20 anni è come essere costantemente in conflitto, non c’è niente di meglio che avere 30 anni, sentirsi attraenti, magari avere un po' di soldi da parte per poter pensare a cosa si vuol fare con la propria vita, aver già provato la favola del matrimonio e realizzare che forse non è così bello come ci vogliono far credere. Eppure hai ancora tutta la tua vitaa davanti". Un amore finito è tutt'altro che un fallimento: "Per tutte quelle persone che sono stressate perché sono divorziate, beh, è una cosa buona, congratulazioni!"