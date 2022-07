Emily Ratajkowski, voci di divorzio imminente: "Il marito l'ha tradita"

Leggi Anche Vacanze italiane per Emily Ratajkowski: turista sexy a Firenze

"E' un imbroglione seriale", racconta una fonte vicina alla coppia a Page Six. A quanto pare Emily sarebbe stata tradita da Sebastian e questo l'avrebbe portata a scegliere di divorziare. Anche la comica americana

Claudia Oshry

ha confermato la notizia durante il programma "The Morning Toast": "È praticamente noto che suo marito l’ha tradita e che stanno chiedendo il divorzio".

Leggi Anche Emily Ratajkowski in bikini a un mese dal parto è uno schianto

La Ratajkowski e Bear-McClard si sono sposati 4 anni fa in gran segreto in un tribunale di New York e nel marzo 2021 è nato Sylvester, il loro primogenito. Appena un mese fa la famiglia era felice e unita in vacanza in Italia, ma da qualche giorno è sparita la fede al dito della modella. Si tratta di un gioiello dal design unico, con una coppia di diamanti che i due avevano disegnato insieme in occasione delle nozze. Il fatto che lei abbia deciso di non indossarlo più non lascia ben sperare per il futuro della coppia...