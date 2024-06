Pet Astrology: l’Oroscopo di giugno per il tuo cane

Giugno è un mese pieno di energia e cambiamenti per i nostri amici cani, grazie ai movimenti di Mercurio, Venere e Marte. Mercurio inizierà il mese in Gemelli e poi si sposterà in Cancro, Venere farà lo stesso percorso, e Marte invece transiterà dall’Ariete al Toro. Vediamo come queste influenze celesti plasmeranno il mese di giugno per i nostri amici a quattro zampe di ciascun Segno Zodiacale.