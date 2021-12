Oroscopo: come sarà il 2022 per il nostro benessere fisico e mentale

Prima che il nuovo anno abbia inizio, può sicuramente essere interessante scoprire in quale modo le Stelle potrebbero condizionare il nostro stato di salute . Il benessere del corpo viaggia sempre di pari passo a quello della mente e dello spirito . L’Oroscopo ci svela le anticipazioni del 2022 per il benessere e la spiritualità di ciascun Segno Zodiacale.

ARIETE - I mesi invernali non saranno particolarmente favorevoli al tuo benessere psicofisico. Marte in aspetto disarmonico, a febbraio, potrebbe farti cadere vittima di un malanno stagionale. Ti riprenderai sicuramente presto e, con Giove nel tuo Segno a partire da maggio, sentirai una rinnovata energia dentro di te. Marte ti farà compagnia nel mese di giugno, per inaugurare l’estate con una grande energia. Spiritualmente avrai spesso la sensazione che ci sia un angelo sempre pronto a proteggerti.



TORO - Lo stress del lavoro ti accompagnerà per tutto l’anno, costringendoti a ritmi di vita che non sempre saranno sostenibili fisicamente. Potrebbe essere necessario prendere degli integratori naturali per avere più energia o seguire qualche dieta particolare. Venere ti aiuterà a tenerti in forma nei primi e negli ultimi mesi dell’anno. Urano nel tuo Segno ti consiglierà di sperimentare qualche macchinario all’avanguardia nel tuo centro estetico di fiducia. La spiritualità potrebbe esplodere all’improvviso.



GEMELLI - Con Giove in aspetto dissonante per gran parte dell’anno, non ti sentirai particolarmente entusiasta e uno stato d’animo cupo comporterà anche un dispendio inutile di energia. Fortunatamente Saturno ti sosterrà e garantire un fisico forte e sano. Marte, inoltre, transiterà nel tuo Segno dalla fine di agosto fino alla fine dell’anno. Ti sentirai rigenerata e dovrai cercare un modo per investire tutta l’energia di cui disponi. Lo sport e il sesso saranno i modi migliori per vivere la simbologia di Marte.



CANCRO - Giove nel nono campo quest’anno riaccenderà in te una forte curiosità per qualsiasi tematica spirituale o filosofica che sappia illuminarti sul significato della vita e sulla possibilità di esprimere al meglio le tue potenzialità. Potresti incontrare una guida in grado di darti le risposte che stai cercando. La salute seguirà il transito di Giove e avvertirai un calo nei mesi da maggio a settembre. Alla fine dell’anno Marte ti farà sentire il peso di alcune abitudini sbagliate portate avanti per lungo tempo.



LEONE - Con Urano e Saturno in aspetto dissonante per tutto l’anno, ti troverai spesso disorientata e, quando non saprai più cosa fare per ritrovare il tuo equilibrio e la tua pace interiore, l’unico rimedio potrebbe essere quello di pregare oppure meditare e andare alla ricerca del silenzio della propria mente. Giove, nel suo transito in Ariete da maggio a settembre, ti spingerà proprio in quella direzione e potrebbe farti incontrare qualche guru. Il corpo sarà più resistente di quanto immagini.



VERGINE - Sicuramente Giove in Pesci non ti renderà particolarmente grintosa e ci saranno momenti in cui sentirai il bisogno di seguire dei corsi motivazionali, per accrescere la tua autostima. Urano e Plutone ti consentiranno di sperimentare strategie innovative per la tua mente e la tua crescita personale. Con Marte in aspetto dissonante, dalla fine di agosto in poi, i ritmi lavorativi diventeranno troppo stressanti e potrebbe essere necessario prendere una pausa e dedicarsi completamente alla salute.



BILANCIA - Sei sempre stata una persona attenta alla cura estetica del corpo più che alla sua salute in generale. Eppure, nel 2022, lavorerai sulla prevenzione e cercherai (con l’aiuto di Giove) di introdurre nella tua vita delle abitudini salutari, che ti consentano di mantenerti in forma. Marte in Gemelli, dalla fine di agosto in poi, per te sarà un vero toccasana e ti vedrà fiorire di giorno in giorno. Una sana alimentazione, abbinata all’attività fisica, farà dei veri miracoli. E lo spirito te ne sarà grato.



SCORPIONE - Più che curare il corpo, nel 2022 dovresti concentrarti sulla cura dello spirito perché, con Saturno e Urano in aspetto disarmonico, i livelli di stress accumulato in casa o sul lavoro, saranno sempre eccessivi. Per sconfiggere le notti insonni (anche se sei abituata ad essere un animale notturno) potrai ricorrere a tisane naturali rilassanti oppure potresti iniziare a praticare la meditazione e osservarne i benefici. L’amore per te stessa ti sarà d’aiuto per scegliere ogni giorno le tue priorità



SAGITTARIO - Con Giove in aspetto disarmonico, ti troverai spesso a fare i conti con la tua linea e prenderai qualche chilo di troppo con grande facilità, specialmente nel girovita. Il passaggio di Giove in Ariete, da maggio a settembre, ti farà ricorrere a strategie diverse tra sport, dieta e massaggi dimagranti, ma il rimedio sarà temporaneo. Con Marte in opposizione, a partire dalla fine di agosto, sentirai un forte calo energetico e sarà necessario intervenire con uno stile di vita più regolare e sano.



CAPRICORNO - Sei una persona organizzata e attenta: nel 2022 il tuo lavoro di prevenzione riuscirà a garantirti a lungo una forma fisica eccellente. Ci saranno dei momenti in cui accumulerai maggiore stress e stanchezza, con Giove in Ariete da maggio a settembre, ma riuscirai comunque a trovare soluzioni efficaci per qualsiasi malessere. Dalla fine di agosto in avanti, Marte ti sottoporrà a ritmi lavorativi molto frenetici e ogni tanto sarà opportuno che ti fermi per ascoltare il tuo corpo.



ACQUARIO - Saturno nel tuo Segno sarà molto chiaro con te per tutto l’anno e, quando non ti sentirai completamente in forma, capirai con molta chiarezza i segnali che ti manderà il tuo corpo. Marte nel tuo Segno, nel mese di marzo e nella prima parte di aprile, ti renderà particolarmente frizzante ed energica. In estate avrai un calo (agosto per te è quasi sempre stressante), ma con Marte in Gemelli, da fine agosto in avanti, ti riscoprirai invincibile e inarrestabile. La spiritualità farà parte della tua quotidianità.



PESCI - Giove espande sempre quello che trova e sarà opportuno fargli trovare un corpo sano e forte. Dovrai cercare di tenerti in forma con uno stile di vita sano e regolare: riposando correttamente, prestando attenzione alle intolleranze alimentari e facendo un po’ di attività fisica. Allora, sprizzerai salute da tutti i pori! Se invece ti trascurerai, l’espansione andrà in quella direzione. Marte dissonante, da fine agosto in poi, richiederà più attenzione. Nettuno ti immergerà costantemente nella spiritualità.