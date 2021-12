Oroscopo: come sarà il 2022 per l'amore e per gli affetti

Con l’avvicinarsi del Nuovo Anno, è facile chiedersi se qualcosa migliorerà in amore , se ci saranno nuove relazioni, nuove delusioni, grandi sorprese o colpi di scena imprevisti. L’Oroscopo ci svela qualche anticipazione sulle previsioni del 2022 per ogni Segno Zodiacale . Lasciamo che le Stelle ci conducano verso grandi amori, in grado di accendere le speranze e i cuori.

ARIETE - L’anno non si aprirà nel migliore dei modi per la tua vita sentimentale perché Venere sarà dispettosa. La situazione, in seguito, è destinata a migliorare. I mesi più fortunati per le faccende amorose saranno sicuramente quelli primaverili. Venere, il Pianeta dell’amore, raggiungerà il tuo Segno nel mese di maggio. Non avrai paura di restare da sola e godrai anche di alcuni momenti di singletudini. Saturno nel settore delle amicizie ti ricorderà dove potrai i consigli più saggi e ragionevoli.



TORO - Venere in Capricorno ti farà iniziare l’anno a cavallo di un grande amore, che ti farà compagnia almeno per qualche mese. Giove potrebbe inoltrare trasformare qualche amicizia in una storia più intima e romantica. Non ti sentirai mai sola, ma preferirai sempre non rinunciare ai benefici della vita di coppia. Ogni tanto il partner si sentirà trascurato a causa dei tuoi impegni lavorativi, ma riuscirai comunque a farti perdonare. Il mese migliore per fare un incontro fortunato sarà quello di giugno.



GEMELLI - I tuoi impegni nel 2022 saranno talmente tanti che spesso non riuscirai a trovare il tempo da dedicare alla sfera affettiva. La vita di coppia riuscirà a sopravvivere soltanto se riuscirai a costruire col partner un’intesa tale da poterti fidare di lui anche quando starete per tanto tempo lontani. Marte nel tuo Segno ti renderà irruente e passionale a partire da fine agosto. Nessuno riuscirà a resistere alle tue provocazioni e non sarà un caso se avrai la fama di essere una rubacuori.



CANCRO - Con Plutone in opposizione, la tua vita amorosa quest’anno attraverserà momenti bui, ma troverai dentro di te la forza per rialzarti e continuare la tua ricerca del vero amore. Giove in Pesci alimenterà le tue speranze e favorirà nuovi incontri con persone straniere che incarneranno esattamente i tuoi ideali. Con Giove in Ariete, invece, da maggio a settembre, la tua autostima calerà e non ti sentirai abbastanza desiderata dalla persona di cui sarai invaghita. Ci vorrà tanta pazienza.



LEONE - Già dallo scorso anno, Saturno in Acquario ti chiede di essere molto selettiva e di allontanare da te tutte quelle persone che frenano la tua crescita e la tua evoluzione. Cosa te ne fai di un partner che non ti dà abbastanza attenzioni e non ti fa sentire particolarmente desiderata nemmeno sessualmente? Meriti un amore travolgente e potresti incontrarlo con Giove in Ariete (da maggio a settembre, circa). Venere sarà nel tuo Segno ad agosto e ti farà sentire seducente e irresistibile.



VERGINE - Nonostante Venere ti faccia iniziare l’anno in modo romantico e felice, con Giove in Pesci le delusioni saranno spesso dietro l’angolo e ti sentirai delusa da alcune persone che non manterranno le promesse che ti hanno fatto. Plutone continuerà a portare attrazioni fatali, destinate a consumarsi principalmente sotto le lenzuola. Con Marte in Gemelli, dalla fine in agosto in poi, si spegnerà in te il desiderio di andare a letto con un uomo con cui le liti sembreranno non avere fine. Cambia partner!



BILANCIA - Venere in aspetto dissonante nei primi mesi dell’anno ti farà sentire il peso di una convivenza prematura. Sarà necessario un po’ di tempo prima di comprendere che, per andare avanti in una relazione, è necessario prima fare qualche passo indietro. Da maggio a settembre, Giove ti metterà in guardia da potenziali partner che non saranno assolutamente in grado di soddisfare le tue aspettative. Da fine agosto, Marte ti darà una marcia in più e la passione sarà di casa. Saturno ti fa pensare ad un bebè.



SCORPIONE - Con Giove in Pesci per gran parte dell’anno, potrai vivere l’amore in modo travolgente e felice. Se sei single, le occasioni di incontrare il partner giusto si moltiplicheranno. Urano in opposizione porterà anche dei colpi di fulmine, ma non è detto che siano destinati a trasformarsi in relazioni durature. Saturno renderà le convivenze più impegnative del previsto e, in caso di separazione, porterà grandi difficoltà tra te e il tuo ex. L’importante sarà non perdere la fiducia nell’amore e nella sua magia.



SAGITTARIO - La tua vita sentimentale sarà come sempre fatta di alti e bassi e, se desideri incontrare una persona che sappia accendere i tuoi bollenti spiriti, dovrai attendere il transito di Giove in Ariete, da maggio a settembre. Potrai vivere avventure eccitanti e indimenticabili, ma non necessariamente destinate a trasformarsi in relazioni costruttive. Con Marte in opposizione, dalla fine di agosto in avanti, le liti col partner si faranno più frequenti e la passione iniziale si affievolirà pian piano.



CAPRICORNO - Urano nel quinto campo per tutto l’anno favorirà la nascita di amori improvvisi, destinati a spegnersi in breve tempo oppure a crescere giorno dopo giorno. Non è possibile prevedere quello che accadrà perché tutto dipenderà principalmente dalle tue scelte e da quanta pazienza avrai nel portare avanti anche le relazioni difficili. Se i sentimenti saranno forti, qualsiasi ostacolo si potrà superare. L’inizio e la fine dell’anno di vedranno innamorata, sia del tuo partner che di te stessa.



ACQUARIO - Per te la vita di coppia non è mai stata una priorità per essere felice e, con Saturno al tuo fianco per tutto l’anno, riuscirai a trascorrere momenti indimenticabili anche da sola. Marzo sarà il mese dei nuovi amori. Urano sicuramente porta scompiglio nella sfera domestica e, anche in caso di lunghi fidanzamenti, sconsiglia la convivenza. Marte nel quinto campo, a partire dalla fine di agosto, lascerà spazio a passioni travolgenti che ti faranno sentire appagata anche dal punto di vista sessuale.



PESCI - Giove nel tuo Segno sarà il tuo più grande alleato quest’anno in qualsiasi ambito della tua vita, anche in amore. Per raggiungere la piena realizzazione di te stessa, dovrai incontrare quella parte di te tanto dolce e romantica, che desidera sempre condividere con qualcuno le sue esperienze di vita. Marte dissonante dalla fine di agosto, però, ti esorterà a rimandare una convivenza, che potrebbe rivelarsi deleteria anche nelle relazioni più forti e stabili. Non avere fretta, goditi la felicità del presente.