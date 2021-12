Oroscopo: come sarà il 2022 per il lavoro e il denaro

ARIETE - Urano in Toro per tutto l’anno porterà alti e bassi per quel che riguarda il tuo conto in banca. Riceverai sicuramente delle importanti somme di denaro inaspettatamente, ma altrettanto rapidamente potrebbero sopraggiungere nuove spese durante l’anno, specialmente nei mesi estivi. Sul lavoro non incontrerai grosse difficoltà e, con Giove al tuo fianco da maggio a settembre, arriveranno delle nuove proposte che metteranno finalmente in mostra il tuo grande talento. Non mancheranno aiuti inaspettati.



TORO - Con Urano al tuo fianco per tutto l’anno, sentirai spesso il bisogno di esprimere la tua personalità attraverso un lavoro che metta in luce il tuo talento e le tue capacità. Saturno in Acquario ti costringerà a chiudere tante collaborazioni che servono soltanto a farti perdere tempo. Plutone, invece, farà crescere in te nuove ambizioni di fama e di potere. Con Marte in Gemelli, dalla fine di agosto in poi, ci saranno delle emorragie di denaro che ti costringeranno a fare qualche piccola rinuncia.



GEMELLI - Con Giove in Pesci, per gran parte dell’anno, avrai la paura di perdere il tuo denaro ed è per questo che tenderai ad accumularlo, rinunciando a qualche spesa godereccia ed effimera. Saturno in Acquario ti guiderà con grande sapienza verso scelte che si riveleranno eccellenti sia per le finanze che per la tua carriera. Le occasioni migliori arriveranno da lontano. Marte, da fine agosto in poi, ti chiederà di correre dei rischi per raggiungere i tuoi obiettivi. I risultati saranno eccellenti.



CANCRO - Se hai dei grandi sogni che riguardano la tua carriera, non lasciarti condizionare dal transito dissonante di Giove da maggio a settembre, ma conserva le tue energie per tutti quei mesi in cui sarà favorevole e ti offrirà nuove occasioni di sviluppo e di crescita. Urano ti suggerirà anche di intraprendere una nuova collaborazione con qualcuno dei tuoi amici. Sul fronte finanziario non ci saranno colpi di scena, ma Saturno potrebbe portare dei piccoli problemi legati alla gestione di un’eredità.



LEONE - Saturno e Urano in aspetto disarmonico potrebbero mai farti sentire del tutto stabile sul fronte lavorativo: sarà questa la tua vera forza! Ti sentirai in grado di esprimere al meglio le tue potenzialità proprio nei momenti di difficoltà. Giove, da maggio a settembre, non farà mancare nuove proposte che ti spingeranno a viaggiare. Sarà merito di Giove anche la tua crescita finanziaria. Marte in Gemelli, da fine agosto in avanti, ti spronerà a valutare nuove collaborazioni con aziende all’avanguardia.



VERGINE - Se ti affiderai agli influssi di Urano in Toro, quest’anno potrebbe essere favoloso per la tua carriera. Non distrarti e non credere a chi metterà in dubbio il tuo talento. Anche Plutone farà il tifo per te e ti consentirà di raggiungere i primi posti in tante competizioni professionali. I problemi più seri sopraggiungeranno con Marte in Gemelli, da fine agosto in avanti: l’approvazione dei tuoi superiori sarà indispensabile per crescere. La primavera sarà la stagione migliore per le tue finanze.



BILANCIA - Saturno in Acquario sarà il miglior alleato che tu possa avere se lavori nel mondo dell’arte o dello spettacolo. Se svolgi altre attività, non ti piacerà metterti in competizione con i tuoi colleghi e sceglierai spesso di lavorare in squadra, per rendere meno noioso qualsiasi lavoro. Giove in Pesci porterà nuove abitudini che, dopo breve tempo, potrebbero annoiarti. Urano, invece, non porterà certezze legate alle tue finanze e ti renderà disorientata di fronte ad un’eventuale eredità.



SCORPIONE - Giove quest’anno ti consentirà di trasformare una passione in un lavoro ben remunerato: è finalmente giunto il momento di lasciare spazio ai tuoi sogni, andando spesso contro quello che desidera per te la tua famiglia (con Saturno in Acquario, continuerà a portare qualche problema). Urano ti metterà in guardia da eventuali collaborazioni con personaggi inaffidabili. Le tue finanze cresceranno, ma Marte in Gemelli (da fine agosto in avanti) vedrà sfumare qualche affare molto vantaggioso.



SAGITTARIO - Questo non sarà un anno particolarmente spensierato e sul lavoro ti sentirai spesso alle strette, in un ruolo che altri hanno deciso per te. Urano ti spingerà a svolgere spesso la stessa attività, ripetutamente, e non sarà facile far crescere il tuo entusiasmo. Giove ti sosterrà soltanto da maggio a settembre e ti darà la possibilità di mettere in mostra il tuo talento. Marte in Gemelli, da fine agosto in poi, metterà in crisi il rapporto con i tuoi datori di lavoro. Le finanze non saranno una priorità.



CAPRICORNO - Se lavori in ambito artistico, Urano ti darà la possibilità di esprimere al massimo il tuo talento in un contesto in cui verrà riconosciuto il tuo valore e il tuo impegno. Plutone ti manderà alla ricerca di maggiore potere, ma non sempre questo arriverà. Da maggio a settembre, inoltre, dovrai dedicarti più intensamente alla tua famiglia, a discapito della carriera. Saturno in Acquario difficilmente ti farà sentire soddisfatta del tuo conto in banca e metterà in luce il tuo forte attaccamento verso il denaro.



ACQUARIO - Probabilmente, già a partire dallo scorso anno, hai ottenuto una posizione lavorativa più autorevole e Saturno continuerà a farti crescere e a farti ricoprire ruoli di grande prestigio. Con Urano dissonante, potrebbero essere necessarie delle rinunce che riguarderanno la famiglia o un cambio di residenza. Con Marte in Gemelli, da fine agosto in poi, sarai inarrestabile e ogni tuo passo sarà un successo. Il portafoglio diventerà sempre più pieno e ti divertirai a fare regali a tutti coloro che ami.



PESCI - Con Giove nel tuo Segno per gran parte dell’anno, non c’è nulla che tu debba temere: il successo arriverà e sarà travolgente. Le opportunità si moltiplicheranno e riuscirai a cogliere quelle maggiormente in linea con i tuoi sogni e le tue aspirazioni. Ci sarà un rallentamento da agosto in avanti perché Marte ti chiederà di focalizzare le tue attenzioni sulla tua famiglia o sulla tua salute. I soldi non mancheranno, ma il denaro non sarà sicuramente la molla per spingerti oltre i tuoi limiti.