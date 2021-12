Oroscopo del sesso: come andrà dicembre per i 12 Segni

Venere e Plutone in Capricorno per tutto il mese saranno sicuramente le guide dell’Eros per tutti i Segni Zodiacali e accenderanno la libido soprattutto di quelli di Terra, che si infuocheranno molto facilmente. Marte rimarrà nel Segno dello Scorpione per quasi due settimane, porterà intensità in qualsiasi relazione e si sposterà poi nel Segno del Sagittario , lasciando spazio al gioco e all’ allegria , anche sotto le lenzuola. Segno per Segno, scopriamo come sarà dicembre per gli uomini e le donne di tutto lo Zodiaco !

ARIETE – LUI - Non potrai sicuramente contare su Venere e Plutone per vivere passioni travolgenti e, molto spesso, lo stress lavorativo ti farà passare qualsiasi voglia di trascorrere serate romantiche. Marte, però, terrà accesa la tua libido e ti manderà a caccia di nuove avventure. Una persona straniera potrebbe farti perdere la testa sotto le lenzuola.

LEI - Se desideri vivere delle relazioni basate principalmente sul sesso, Marte potrebbe accontentarti, portando da te partner passionali e performanti. Se, invece, il tuo sogno è quello di vivere una storia romantica, Venere e Plutone ti metteranno di fronte ad una dura realtà. Evita di sprecare tempo con persone impegnate, che non si separeranno mai.



TORO – LUI - Marte in Scorpione nelle prime settimane del mese ti renderà meno travolgente del solito, poi l’atmosfera si riscalderà e potrai vivere giornata eccellenti dal punto di vista sessuale. Non solo ti sentirai appagato dall’eros, ma potresti addirittura innamorarti di un’amante che saprà conquistare lentamente anche la tua mente e il tuo cuore.

LEI - Venere e Plutone in Capricorno ti renderanno una delle amanti più irresistibili dello Zodiaco. Nelle prime settimane del mese, Marte potrebbe farti avere a che fare con partner incompetenti in camera da letto, poi incontrerai finalmente chi saprà soddisfare ogni tua richiesta. Non sottovalutare l’ipotesi che qualcuno potrebbe seriamente innamorarsi di te.



GEMELLI – LUI - Credi davvero che andare a letto con una tua ex sia la cosa più trasgressiva che tu possa fare con Venere e Plutone in Capricorno? Lilith nel tuo Segno ti esorterà ad accendere la fantasia e andare alla scoperta di nuovi modi per raggiungere il piacere. Marte in Sagittario, purtroppo, ti renderà meno passionale nella seconda metà del mese.

LEI - Con Venere e Plutone in Capricorno, questo mese farai di tutto per riconquistare un partner con cui in passato hai trascorso momenti indimenticabili, passionali e romantici. Sarà il mese dei ritorni di fiamma, ma Marte in opposizione potrebbe portare qualche piccola delusione nella seconda metà del mese. L’immaginazione a volte è più bella della realtà.



CANCRO – LUI - Venere e Plutone in opposizione per tutto il mese ti faranno sentire il peso di una recente delusione. Se una storia è finita, è inutile piangersi addosso e dovresti invece guardarti intorno per cercare una nuova compagna con cui condividere momenti di gioia e di piacere. Marte in Scorpione ti renderà particolarmente sexy nelle prime settimane del mese.

LEI - Con Marte in Scorpione nelle prime settimane di dicembre, la tua vita sessuale sarà particolarmente eccitante e ti divertirai con un partner che, con le sue carezze, risveglierà ogni tuo desiderio assopito. I problemi giungeranno quando pretenderai che, dopo una notte d’amore, ti presenti ai suoi amici o ai suoi familiari. Non avere fretta di accasarti!



LEONE – LUI - Con Marte nel Segno dello Scorpione, non ti sentirai particolarmente in forma nella prima parte del mese e dovrai attendere l’ingresso in Sagittario per dare il via alle tue notti brave! Avrai la possibilità di frequentare un’amante con cui sentirai subito una magica affinità sessuale. La cosa divertente sarà che potrebbe trattarsi di una tua collega.

LEI - Le attrazioni più forti questo mese nasceranno in ufficio e potresti improvvisamente ritrovarti ad amoreggiare con un collega nei bagni o in qualche studio privato. Marte non garantirà performances da urlo nella prima parte del mese, poi si sposterà in Sagittario e ti farà sentire completamente appagata e gratificata. Ti sentirai irresistibile.



VERGINE – LUI - Venere e Plutone in Capricorno ti faranno vivere un mese a luci rosse, in cui tutti i tuoi desideri nascosti potranno realizzarsi senza che tu debba far nulla, se non frequentare l’amante giusta. Nella seconda parte del mese, però, Marte in aspetto dissonante ti stresserà con problematiche familiari che ti faranno perdere la voglia di divertirti.

LEI - Se sei innamorata di qualcuno, non aver paura di confidargli i tuoi desideri erotici: li realizzerà tutti e sarà più felice di te nel vederti appagata dal piacere. Venere e Plutone nel quinto campo ti faranno vivere l’eros con romanticismo e intensità. Nella seconda metà del mese, però, le attenzioni del partner diminuiranno e ti sentirai trascurata.



BILANCIA – LUI - Venere e Plutone in aspetto dissonante non renderanno il mese di dicembre particolarmente accogliente per quel che riguarda la sfera dell’eros. Se sei sposato e pensi di poter avere vita facile con qualche amante, ti sbagli perché, nella migliore delle ipotesi, rischieresti di essere scoperto. Marte lascerà spazio a qualche flirt nella seconda parte del mese.

LEI - Dopo tanti mesi o anni di convivenza col partner, è possibile che l’entusiasmo dei primi tempi stia sfumando e Venere e Plutone questo mese non ti aiuteranno a riaccendere la fiamma della passione col partner. Entrambi preferirete dormire che riposarvi sotto le lenzuola. Nella seconda metà del mese, però, Marte ti stuzzicherà con un giochino sexy.



SCORPIONE – LUI - Marte nel tuo Segno nella prima parte del mese confermerà il tuo ruolo come miglior amante dello Zodiaco. Venere e Plutone nel terzo campo ti renderanno particolarmente malizioso e ironico. Le tue amanti preferite saranno spesso più giovani di te (perché tu, in fondo, ti sentirai giovane dentro). Nella seconda parte del mese sarai meno performante.

LEI - La Luna e Plutone nel terzo campo ti faranno spesso parlare di sesso e, dopo tanti messaggi e foto sexy scambiate con qualcuno, non desidererai altro che incontrarlo e concretizzare quanto è stato detto telefonicamente. Marte ti renderà particolarmente desiderosa di nuove emozioni nella prima parte del mese. Poi, ti rilasserai pian piano.



SAGITTARIO – LUI - Per un motivo o per l’altro, sembra che nella prima parte del mese tu non riesca a portare a termine quello che desideri nella sfera dell’eros. L’ingresso di Marte nel tuo Segno ti infiammerà e ti renderà un amante passionale, travolgente e impetuoso. Sicuramente sarai tu a dominare nella vita di coppia, con grande gioia della tua compagna.

LEI - La tua priorità questo mese non sarà vivere l’eros a mille, ma concretizzare qualcosa di serio con un partner con cui hai iniziato una relazione qualche settimana o qualche mese fa. Marte nel tuo Segno, nella seconda parte del mese, ti renderà particolarmente intraprendente anche sotto le lenzuola. Non avrai nessuna vergogna nel dichiarare ciò che desideri.



CAPRICORNO – LUI - Con Venere e Plutone nel tuo Segno, dicembre sembra essere uno dei mesi migliori dell’anno per quel che riguarda la sfera dell’Eros. Potrai vivere esperienze sublimi con una compagna che ti farà sentire dolcemente appagato sia sessualmente che mentalmente ed emotivamente. Dovresti però evitare di vantarti per delle doti che in realtà non possiedi.

LEI - L’amore e l’eros faranno da sovrani nel mese di dicembre e potrai vivere una relazione meravigliosa con un partner che ti farà sentire amata e desiderata. La camera da letto si trasformerà in un nido d’amore, ma troverai degli angoli magici per le tue effusioni anche in altri angoli della casa. Non pretendere che il tuo partner ti legga nel pensiero!



ACQUARIO – LUI - Con Venere e Plutone nel dodicesimo campo, le storie più appaganti dal punto di vista sessuale saranno quelle clandestine, che vivrai lontano da sguardi indiscreti, nel massimo della riservatezza. Marte ti renderà un po’ irrequieto nella prima parte del mese, a causa di un rifiuto inaspettato. Poi si riaccenderà l’entusiasmo e sperimenterai qualcosa di nuovo.

LEI - Con Marte in aspetto disarmonico nella prima parte del mese, sarai talmente presa dal lavoro che difficilmente troverai il tempo per svagarti e godere dei piaceri dell’eros. Poi Marte si sposterà in Sagittario e un amico molto intraprendente e sexy ti guiderà in un lungo viaggio alla scoperta dei tuoi sensi. Se ti stai innamorando di lui, non dirglielo.



PESCI – LUI - Marte in Scorpione ti renderà particolarmente sensuale e attivo nella prima parte del mese. Nessuna donna oserà lamentarsi di te e delle tue performances. Sarai anche molto dolce e divertente sotto le lenzuola. Con l’ingresso di Marte in Sagittario, però, i desideri lasceranno spazio allo stress, legato principalmente al lavoro e alla salute.

LEI - Con Venere e Plutone nell’undicesimo campo, il tuo desiderio erotico più forte quest’anno sarà andare a letto col tuo migliore amico. E potrebbe essere un’esperienza veramente magica e appagante. Marte ti accontenterà nella prima parte del mese, poi ti deluderà con le promesse non mantenute di un amante che ti aveva promesso di toccare le stelle.