Oroscopo: il regalo di Natale perfetto come Zodiaco comanda

Manca ancora qualche settimana al Natale, ma qualcuno inizia già a pensare ai regali da ricevere e soprattutto da fare. Non è facile indovinare i gusti delle persone care e qualcuno desidera che chi riceve i suoi regali rimanga sorpreso. L’Oroscopo ci viene incontro e ci consiglia i doni da fare a ciascun Segno Zodiacale, per vivere un Natale in armonia con le Stelle !

ARIETE - Non è particolarmente difficile farti dei regali e, quando ricevi qualcosa di tuo gradimento, manifesti sempre un grande entusiasmo. Il regalo ideale da ricevere per questo Natale potrebbe essere qualcosa di intimo, come un completino sexy oppure un profumo particolare, seducente, che risvegli i tuoi sensi. È proprio questo che ci vuole per rinnovare la tua straordinaria e briosa energia.



TORO - Urano transita nel tuo Segno da diverso tempo e ti sta chiedendo di sperimentare nuove tecnologie che ti consentano di fare un salto innovativo per la tua carriera. Sicuramente, quindi, per Natale potresti gradire ricevere in dono un oggetto tecnologico e all’avanguardia, un piccolo robot che risolva alcune faccende che solitamente svolgevi a mano. Qualcuno riuscirà senz’altro a sorprenderti.



GEMELLI - Uno dei motivi per cui ti piace il Natale è proprio quello di poter fare e ricevere regali d tutte le persone care. Adori fare pacchetti colorati e originali. È facile accontentarti regalandoti accessori alla moda e particolari come cinture, cappellini, sciarpe, guanti oppure borse che solitamente non si trovano in giro. Non disdegni nemmeno orecchini, braccialetti o collanine con scritto il tuo nome.



CANCRO - Il Natale per te rappresenta una splendida occasione per stare con la tua famiglia. Per tradizione, ti piace scambiarti regali con tutte le persone che vengono a trovarti a casa (e non sono poche). Per farti felice con un piccolo dono, si può andare a colpo sicuro con un libro. Ti piacciono le biografie, i romanzi storici e per questo Natale non disdegnerai nemmeno libri che trattano tematiche spirituali.



LEONE - L’idea di far festa per celebrare il Natale ti piace tantissimo. E adori scambiarti i regali con le tue amiche, il partner, i tuoi figli e tutto il parentado. Non è semplicissimo farti regali perché solitamente possiedi già tutto quello che desideri. Per quest’anno, però, ti piacerebbe ricevere un oggetto antico, appartenuto a qualche lontano antenato, qualcosa che ti ricolleghi al passato.



VERGINE - Per te vige sempre la regola che i regali debbano essere utili, anche per Natale. Non gradisci certamente inutili cianfrusaglie per la casa o prodotti per la cura del corpo (perché hai le tue marche preferite e usi solo quelle). Come ti si potrebbe accontentare allora quest’anno? Probabilmente con un corso di meditazione o di yoga, anche online, ma da fare insieme alla persona che ti offre questo dono.



BILANCIA - Quel che ti piace di più del Natale sono le decorazioni e gli addobbi natalizi che brillano per la tua città. Ti piace scegliere accuratamente i regali da fare e non sei particolarmente pretenziosa con quelli da ricevere. Ti si può sicuramente accontentare con qualche capo di abbigliamento alla moda, ma è necessario che chi lo sceglie conosca bene i tuoi gusti, i tuoi colori preferiti e la tua taglia.



SCORPIONE - Faresti volentieri a meno di scambiarti regali con tutto il parentado o con alcuni amici che durante l’anno non sono particolarmente presenti. Può spesso capitarti di ricevere regali senza che tu li contraccambi e non ti senti assolutamente in colpa per questo. Come ti si potrebbe sorprendere quindi? Con un biglietto per un concerto del tuo cantante preferito o per uno spettacolo teatrale.



SAGITTARIO - Non sei una persona particolarmente organizzata e ti può capitare di arrivare alla vigilia di Natale senza aver ancora comprato nemmeno la metà dei regali che devi fare. Solitamente, però, hai un’idea ben chiara di quello che vorresti ricevere e vieni sempre accontentata. Quest’anno il regalo ideale da farti potrebbe essere un’opera d’arte da esporre in casa. Lasciati sorprendere dalla magia del Natale!



CAPRICONO - Non è un segreto che non ti piaccia fare regali e che ti trovi spesso in imbarazzo anche nel riceverli. Pensi che, nella maggior parte dei casi, siano dei soldi sprecati e sarebbe meglio risparmiarli. Se proprio qualcuno ci tiene tanto a stupirti con un dono, non ti accontenti di un pensiero, ma preferisci ricevere qualcosa di utile e di importante come un nuovo tablet o un nuovo cellulare.



ACQUARIO - Tu pensi che sia semplice farti dei regali, ma non ti rendi di quanto i tuoi desideri siano stravaganti e inusuali. E non ti accorgi nemmeno che, chi riceve regali da parte tua, non sa nemmeno di cosa si tratti. Come fare quindi per accontentarti senza passare ore e ore a decifrare i tuoi gusti? Naturalmente qualche buono per fare degli acquisti online oppure un pacchetto di criptovalute o bitcoin.



PESCI - Scambiarsi regali nel giorno di Natale è un’usanza che ti trasmette gioia e amore. Tu sei una persona estremamente generosa e fai sempre il possibile per rendere felici le persone che ti stanno vicino. Per rendere felice te, invece, per questo Natale ti si potrebbe regalare un gioiello: non importa il materiale o il valore, ma quello che simboleggia per te e la persona che te lo ha regalato.